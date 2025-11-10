Quatre pobles de les Garrigues Altes estrenen onze pisos de lloguer social
L'INCASÒL ha transformat edificis municipals en habitatges
L'Institut Català del Sòl, INCASÒL, finalitza les obres de rehabilitació i adequació d'edificis municipals de Bovera, la Granadella, Juncosa i el Soleràs, a les Garrigues Altes. Els treballs han permès transformar-los en set allotjaments dotacionals, és a dir, pisos de lloguer social destinats temporalment a col·lectius amb especials dificultats per accedir a un habitatge. L'actuació s'emmarca dins del programa Arrelament per l'equitat territorial i ha comptat amb una inversió de 693.230,09 euros (IVA inclòs). A més dels set habitatges rehabilitats per l'INCASÒL, els ajuntaments, amb el suport de la Diputació de Lleida, n'han rehabilitat quatre més. D'aquesta manera, el parc públic suma un total d'onze habitatges.
En el cas de Bovera, s'ha reconvertit una planta de l'edifici municipal situat al número 3 del carrer Nou en un nou allotjament. El pressupost de l'adequació ha sigut de 109.555,92 euros. L'ajuntament també ha rehabilitat un altre allotjament.
Al Soleràs, l'INCASÒL ha dividit la primera planta d'un equipament municipal de la plaça de les Escoles en dos allotjaments. Amb les obres ha habilitat un dels allotjaments i ha realitzat algunes tasques estructurals en el segon. La inversió ha sigut de 95.148 euros.
Pel que fa a la Granadella, s'ha fet una reforma per millorar l'habitabilitat de la planta baixa de l'edifici de l'antic mestre, de manera que s'han obtingut dos allotjaments. A l'edifici hi ha un altre habitatge, que l'ajuntament ha de rehabilitar, i la resta és un alberg municipal. Les obres han tingut un cost de 208.294 euros.
A Juncosa s'han rehabilitat les dues primeres plantes de l'antiga seu de l'Ajuntament, situada al número 1 de la Plaça Major, per acollir tres allotjaments dotacionals, amb una inversió de 280.232,17 euros. A l'immoble hi ha un quart habitatge ja llogat.
Programa d'Arrelament per l'equitat territorial
El programa d'Arrelament per l'equitat territorial, impulsat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i cofinançat pel departament i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, busca la fixació de població, l'equitat territorial i la igualtat d'oportunitats en zones que estan patint la despoblació. Posa el focus en els 16 sistemes urbans catalans que han registrat una pèrdua sostinguda de població entre els anys 2001 i 2022. La gran majoria són petits municipis, de menys de 1.000 habitants, localitzats en les àrees més rurals del país. Es tracta de 121 municipis que sumen vora els 80.000 habitants.
El 2021, el departament va posar en marxa la prova pilot de les Garrigues Altes que ara finalitza les seves obres. El projecte contempla dues línies d'actuació: d'una banda, s'encarrega d'estudiar els edificis per identificar els àmbits d'actuació que resulten prioritaris a l'hora d'intentar revertir la tendència a la pèrdua poblacional i, de l’altra, plantejar accions concretes per donar resposta a la diagnosi, fonamentalment en l'àmbit de l'accés a l'habitatge. Actualment, s'està treballant en altres actuacions que formen part del programa, com les de la Terra Alta i al sistema urbà d'Organyà, a l'Alt Urgell.