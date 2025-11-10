Spasa impulsa la creació escènica
Tàrrega acull la primera residència artística del nou programa Assaig i Error. Quatre companyies investiguen, dissenyen i comparteixen els seus projectes durant una setmana
La cooperativa cultural Spasa va portar a terme la setmana passada a Tàrrega la primera residència creativa del nou programa Assaig i Error, una iniciativa que recull el testimoni de l’antic Suport a la Creació de FiraTàrrega i que naix amb l’objectiu d’impulsar projectes d’arts de carrer en les fases inicials.
Encara que inicialment es preveien tres places, Spasa va incorporar finalment una quarta proposta ex aequo per la seua singularitat artística. Les quatre companyies van conviure durant tota la setmana compartint processos de creació i generant intercanvi entre artistes, la qual cosa, segons el productor i soci de Spasa, Jon Arrizabalaga, “afavoreix la retroalimentació, el contrast de visions i el creixement conjunt dels projectes”.
En la categoria de Territori va participar Lobrut Catifa de l’artista Oriol Vázquez de Torrelameu, que va investigar la figura del pallasso de carrer a través d’una peça itinerant vinculada a escultures i mobiliari urbà.
En la categoria Emergent, Irregulars va presentar Camins salvatges, una caminada performance ambientada en l’entorn rural que explora la connexió entre la poesia visual, les arts de carrer i les dones ramaderes. La residència es va centrar al camí de Verdú.
En Internacional va participar Dia Raro, una companyia experimental formada per intèrprets de teatre físic, mim i dansa que va treballar amb màscares per relatar històries quotidianes carregades de màgia, a través del cos i de l’acció directa al carrer.
Finalment, Julietta Fanê, reconeguda pallassa de l’àmbit social i seleccionada ex aequo, va desenvolupar un sol sense text sobre l’explotació laboral infantil, abordat des de l’humor i la sensibilitat, amb una clara vocació d’internacionalització.
Totes les participants van estar allotjades a l’Escola Pia de Tàrrega durant la residència, que va combinar els processos d’investigació artística amb la convivència diària.
Spasa va nàixer fa cinc anys per oferir formació intensiva en arts de carrer coincidint amb l’Aquelarre i FiraTàrrega, i en aquests anys ha reunit més d’un centenar d’alumnes d’una vintena de nacionalitats i diverses companyies. Ara, ja convertida en cooperativa i amb Assaig i Error, fa un pas més en el propòsit d’acompanyar les companyies en les seues creacions.
El programa Assaig i Error inclou una residència d’una setmana a Tàrrega (en la qual coincideixen totes les companyies per retroalimentar-se) i una dotació econòmica de 1.200 euros. A més, la companyia Internacional gaudirà d’una segona residència a Londres.