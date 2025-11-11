Estamariu celebra un debat sobre la relació entre pobles i ciutats
Analitzar les experiències de persones que, nascudes al món rural o l’urbà, han canviat de vida i han experimentat realitats contraposades. Aquest serà l’eix central de la jornada Ruralisme i urbanitat: un camí d’anada i tornada, que celebrarà la Fundació Planes Corts el 5 de desembre a l’Espai Joan Planes d’Estamariu. La jornada començarà amb la intervenció de la presidenta de la fundació, Teresa Corts, i després, una ponència a càrrec del president de Fluidra, Eloi Planes, i de l’escriptor Albert Villaró, que repassaran la trajectòria de Joan Planes Vila, alma mater de Fluidra. El programa continuarà amb la ponència La nova economia per als pobles del segle XXI, a càrrec del geògraf Jaime Izquierdo; la xarrada La transformació dels recursos naturals del món rural en elements d’alt valor afegit al món urbà, amb Sergi Sebastia (Fustes Sebastia) i Joan Simon (Dis-Sede); i una taula redona sobre El camí de tornada: L’aprofitament dels recursos naturals, culturals i del sector primari i la qualitat de vida, amb Esther Massana, empresària; Lena de Pons, farmacèutica; Joel Pla, actor i director; i Bernat Font, enginyer agrònom. La jornada acabarà amb la intervenció de la directora de l’IDAPA, Amàlia Sanz.