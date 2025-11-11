Llum verda al projecte per pacificar Sant Ermengol
L’ajuntament aprova actuar al tram entre el carrer Llorenç Tomàs i Costa i la plaça Catalunya. Amb una inversió de 620.910 euros
L’ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar ahir el projecte de pacificació de part del carrer Sant Ermengol. La millora contempla intervenir sobre el tram entre el carrer Llorenç Tomàs i Costa i la plaça Catalunya, en ple centre de la ciutat i al costat del passeig Joan Brudieu.
Segons va avançar ahir el consistori, la iniciativa persegueix l’objectiu de “crear un eix per a vianants a la zona sud de l’eixamplament, que connecti les trames de llevant i ponent”, d’una manera similar al que ja està implementat al passeig Pasqual Ingla, a la part nord, incrementant així la superfície, l’accessibilitat i la qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants.
El projecte preveu una urbanització en plataforma única amb una secció asimètrica. Es mantindrà un únic carril de circulació, així com la presència de la zona de càrrega i descàrrega. Així mateix, les places d’estacionament regulades com a zona blava actual, en línia, quedaran substituïdes per places d’estacionament de temps limitat, per afavorir així la rotació de vehicles.
El material del paviment serà el mateix a tota la plataforma. Seran llambordes prefabricades de diferents mesures, colors i textures, per diferenciar així les zones de pas de vehicles amb les zones destinades als vianants. La vorera quedarà protegida de l’àmbit dedicat als vehicles, segons estableix el projecte, per una franja de paviment de mesura diferent de la de la vorera, on també s’instal·larà una tira de pilones de protecció. Així mateix, el sistema d’il·luminació quedarà limitat a la vorera nord. També està previst incrementar el mobiliari urbà. D’una banda, s’incorporaran dos bancs a la part de la vorera sud, i quatre cadires situades al tram més pròxim a la plaça Catalunya. També s’incrementarà el nombre de papereres. L’ajuntament va destacar ahir que la nova urbanització garantirà un itinerari accessible a cada una de les dos voreres. Construirà una franja adjunta per accedir-hi, de com a mínim 1,8 metres d’ample, amb la corresponent senyalització. La incorporació de bancs i cadires també afavorirà l’ús del nou eix per a vianants a les persones amb mobilitat reduïda. El projecte compta amb un pressupost d’execució de 620.910 euros (amb impostos).