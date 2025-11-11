METEOROLOGIA
Primers descensos d’esquí al Pirineu després de la nevada a l’espera dels remuntadors
Aficionats a l’esport d’hivern estrenen la temporada en pistes tancades amb 30 cm de neu. Les estacions aprofiten el fred per testejar els seus sistemes de producció de neu i ultimen preparatius
Les primeres neus de la tardor han fet la seua aparició al Pirineu de Lleida i amb elles s’han despertat de nou les ganes dels aficionats als esports d’hivern. A partir de Tots Sants, molts han tornat a mirar cap als cims amb expectació, atents a les informacions meteorològiques i somiant amb els primers descensos. Les nevades de dijous i dissabte de la setmana passada han pintat de blanc les muntanyes del nord del territori, deixant gruixos de fins a 30 centímetres en les cotes altes i un paisatge plenament hivernal en alguns punts, mentre que les estacions d’esquí ultimen els preparatius per arrancar en un termini de tres a quatre setmanes, si hi ha prou gruixos.
L’ambient a l’alta muntanya va ser el cap de setmana d’autèntica estrena de temporada. A Port Ainé i Baqueira-Beret desenes d’esquiadors de muntanya es van llançar a les primeres excursions del curs, aprofitant un cap de setmana sense vent i amb temperatures fredes. Els més matiners van gaudir d’una neu encara irregular, però suficient per lliscar de nou sobre els pendents pirinencs després de gairebé mig any d’espera. Les estacions van aprofitar el fred per testejar els sistemes de producció de neu.
Membres del Club Excursionista de Gràcia de Barcelona van ascendir diumenge al pic de l’Orri (Port Ainé), on van trobar bones condicions per practicar esquí de muntanya. Segons van explicar, la jornada va transcórrer amb sol i bona visibilitat, amb prou gruixos, que van permetre gaudir d’una baixada còmoda sense fer malbé les taules.
Al domini de Baqueira, el tècnic d’esports de muntanya de l’Escola de Muntanya Edem, Vicenç Pérez, va detallar que a la Peülla s’havien acumulat entre 20 i 35 centímetres de neu a partir dels 1.900 i els 2.000 metres. “No és per tirar coets, però sempre fa il·lusió fer les primeres baixades”, va dir Pérez, satisfet per poder recuperar sensacions. “Diumenge això estava ple de gent fent activitat, es nota que hi ha ganes d’hivern”, va afegir. Tanmateix, va advertir que aquestes condicions són encara fràgils. “En els propers dies pujaran les temperatures, per la qual cosa part de la neu es perdrà. Per al cap de setmana es preveuen noves precipitacions, probablement de pluja”, va assenyalar. Segons els observatoris, ahir hi havia gruixos de 20 a 30 centímetres a la Bonaigua i Certascan.
La campanya arranca en menys de 3 setmanes
Les estacions de Lleida ultimen detalls per començar la temporada d’esquí 2025-2026. Baqueira Beret la vol estrenar el 29 de novembre, si les condicions ho permeten, mentre que Espot, Port Ainé i Boí Taüll confien a fer-ho el 4 de desembre. L’objectiu de Tavascan és obrir la primera setmana de Nadal, mentre que Port del Comte no ha fet encara pública la data d’obertura.
Boí Taüll, millor estació d’Espanya
Boí Taüll ha guanyat el premi de millor estació d’esquí estatal de l’any 2025 pels World Ski Awards, que promou l’organització internacional World Travel Awards, que premia l’excel·lència en el sector del turisme de neu a nivell global. La candidatura ha estat la més votada a través d’un formulari en línia, obert a aficionats de l’esquí i professionals del sector turístic.