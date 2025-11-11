El turisme d’hivern creix un 56% en una dècada a Andorra
Treballadors llatinoamericans abandonen el país per la implementació de l’Entry/Exit
El nombre de visitants que han pernoctat a Andorra a l’hivern ha crescut un 56% en l’última dècada, fins a arribar als dos milions de la passada campanya hivernal. Segons Andorra Turisme, la xifra va superar els 6,2 milions, un 38% per sobre dels 4,5 milions que hi havia el 2015. Aquest organisme i les estacions d’esquí del Principat destaquen que “la tendència turística del país ha evolucionat en els últims deu anys cap a una clara internacionalització”, fruit dels esforços en màrqueting i comunicació per “projectar la marca del país a escala global”. Així ho van afirmar durant la presentació de la temporada d’hivern 2025-2026.
La xifra que resumeix aquesta tendència, indiquen, és que aquest últim decenni –entre 2015 i 2025– el nombre de turistes procedents de “mercats llunyans” que visiten el Principat durant l’hivern ha augmentat un 140%. Es tracta de turistes procedents dels Estats Units, el Canadà, el Regne Unit o Sud-amèrica. Així mateix, durant l’última temporada hivernal, de desembre del 2024 a abril del 2025, Andorra va rebre 470.000 turistes d’aquests mercats, enfront dels aproximadament 196.000 que va acollir deu anys enrere, el 2015.
Pel que fa als turistes de proximitat, els que més s’han incrementat, apunten, són els francesos: un 111%, fins a arribar als 265.500 durant l’hivern passat. El mercat espanyol és el de menor augment, però continua sent el principal emissor de visitants, segons les mateixes xifres.
Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme, aposta per buscar el “turisme Prèmium” com un dels punts clau de l’agenda de promoció. “La part quantitativa és important per a nosaltres, però és igual de rellevant la qualitat. Hem de tenir capacitat de crear esdeveniments diferents i exclusius que facin que valgui la pena quedar-se més dies a Andorra”, conclou.
Contractació en origen
D’altra banda, el ministre de Turisme i Comerç andorrà, Jordi Torres, ha aprofitat el marc de la presentació de la campanya d’hivern per explicar que el Govern està mantenint reunions amb el sector per explorar els efectes de l’Entry/Exit System en la temporada d’hivern.
Torres ha admès que el nou sistema europeu, que obliga a un control més estricte a les fronteres, pot tenir un impacte directe en la contractació del personal i ha defensat que la contractació en origen “és essencial” per afrontar la nova política migratòria europea. L’associació d’argentins a Andorra ha anunciat que més de mig miler d’argentins estan abandonant aquests dies el país davant la implementació del nou sistema de control a la frontera. El col·lectiu peruà, per la seua part, ha parlat d’un centenar de persones.