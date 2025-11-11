UNIVERSITAT
La UdL inaugura a Tremp el curs del grau d’Infermeria
La UdL va celebrar ahir l’acte d’inauguració del nou grau d’infermeria a Tremp, que es va estrenar al setembre amb vint-i-dos estudiants. Els alumnes ocupen les dependències de l’institut de la capital del Jussà, a l’espera d’un nou edifici docent que s’ubicarà al costat de l’Hospital Comarcal del Pallars, un dels centres on l’alumnat farà pràctiques juntament amb els hospitals de la Seu d’Urgell, Cerdanya i Val d’Aran, a més de centres d’atenció primària i serveis d’emergència.
El rector, Jaume Puy, va destacar que la UdL ha dissenyat un programa adaptat a l’entorn per garantir la qualitat formativa. “Tremp passa a ser seu universitària i el sistema català avança en la seua descentralització”, va afirmar, subratllant l’objectiu d’atreure i retenir talent al Pirineu.
La lliçó inaugural va anar a càrrec de l’exconsellera de Salut Marina Geli, qui va defensar la necessitat d’una “discriminació positiva davant el despoblament rural” i de captar professionals per a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. La degana d’Infermeria, Judith Roca, va recordar que la unitat docent és un model adaptat al territori. El director d’Universitats, Miquel Soriano, va qualificar el campus de Tremp com “un exemple de reequilibri territorial i aposta pel futur”.
Reequilibri territorial en zones rurals
�El director general d’Universitats, Miquel Soriano, va insistir ahir que el grau d’Infermeria de Tremp ofereix oportunitats formatives alhora que reforça el teixit social i econòmic. Juntament amb els estudis d’INEFC a la Seu, demostra la mirada d’una “universitat policèntrica amb centres especialitzats en zones de muntanya i comarques rurals”, va dir.