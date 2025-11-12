COMUNICACIONS
La Generalitat inclou en el seu pla ferroviari l’eix Lleida-Girona
La Generalitat va esbossar ahir les línies principals que marcaran la seua política ferroviària en les pròximes dècades i que inclouen projectes clau com l’Eix Transversal ferroviari entre Lleida, Vic i Girona. Es tracta d’un traçat que es va posar sobre la taula durant el primer govern tripartit de la Generalitat, sota la conselleria de Joaquim Nadal (PSC) i que ara es recupera amb altres projectes clau com la Línia Orbital entre Mataró i Vilanova i la Geltrú. En el cas de l’Eix Transversal, la Generalitat preveu licitar l’estudi informatiu abans que acabi l’any. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va esbossar ahir els traços generals del pla ferroviari. Inclouen també el projecte del tramvia entre la Seu d’Urgell i Andorra, que ja ha optat a fons europeus per al seu desenvolupament.
L’Estratègia Ferroviària també inclou una empresa pública per comprar material rodador i construir tres noves estacions de l’AVE a Girona, Tarragona i Vilafranca del Penedès. Incorpora 63 mesures per desenvolupar-les fins al 2050.