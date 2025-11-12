INFRAESTRUCTURES
El Govern preveu licitar aquesta tardor la segona fase de l’Eix de Comiols
Entre la variant d’Artesa de Segre i Vall-llebrera, costarà 21 milions i inclou un pont sobre el Segre. Millorarà la connectivitat amb les comarques del Pirineu
El Govern de la Generalitat té previst licitar abans que acabi l’any la segona fase de les obres de millora de l’Eix de Comiols, concretament, el tram entre la variant d’Artesa de Segre i Vall-llebrera, a l’L-512. El projecte constructiu d’aquest tram, ja redactat i aprovat, està pendent de licitació, prevista per a aquesta tardor, “sempre en funció de la disponibilitat pressupostària”.
Aquesta informació s’ha fet pública després d’una resposta del Govern a la Taula del Parlament a preguntes d’ERC sobre la falta d’inversió i el dèficit de serveis al Pirineu. En aquest context, la delegada del Govern al Pirineu, Sílvia Romero, va confirmar que el “projecte està fet i preparat per licitar-se ja”, destacant que la iniciativa forma part del compromís de la Generalitat per millorar la connectivitat i l’accessibilitat de les comarques del Pirineu.
L’Eix de Comiols, amb una longitud total de 54 quilòmetres, és una via essencial per a les comunicacions entre la Noguera, el Jussà i la resta del territori. Actualment, presenta un traçat amb revolts, amb punts que assoleixen els 1.100 metres d’altitud, fet que dificulta la circulació i augmenta els temps de desplaçament. Per aquesta raó, Territori porta a terme des de fa anys la seua millora per trams. Fa més de dos anys va entrar en servei la variant d’Artesa de Segre, una obra que ha suposat una millora notable en la seguretat i la fluïdesa del trànsit.
El projecte d’aquesta segona fase, valorat en 21 milions d’euros, inclou l’eixamplament de la calçada de l’L-512, la millora de les interseccions i suavitzar els revolts més pronunciats. Quan es facin les obres, la via tindrà 9 metres d’ample, amb dos carrils de 3,5 metres i vorals d’un metre a cada costat. Romero va apuntar que també es contempla l’eixamplament del pont d’Alentorn, on s’incorporarà una vorera de 2,5 metres d’ample per millorar la seguretat dels vianants i un pont sobre el riu Segre.