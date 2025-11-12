Mor una dona ferida en un accident a Bassella la setmana passada
Es tracta d'una andorrana de 88 anys
La dona d’Andorra de 88 anys que va resultar ferida de gravetat dilluns de la setmana passada en un accident a Bassella ha mort a causa de les lesions, segons va informar aquest dimarts el Diari d’Andorra. En l’accident es van veure implicats tres vehicles, un camió i dos turismes, i va tenir lloc a la C-14, a l’encreuament cap a Solsona. La víctima va ser ingressada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
El Servei Català de Trànsit va informar que als tres vehicles viatjaven quatre persones i, a més de la víctima mortal, uns altres dos afectats van resultar ferits de diversa consideració.
Fins al lloc de l’accident es van desplaçar una patrulla dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), entre aquestes l’helicòpter medicalitzat. Un dels ferits va haver de ser excarcerat del vehicle pels efectius d’emergències.