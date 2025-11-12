DISPOSITIU
Partida de 623.940 € en el top manta de Balaguer
La Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Balaguer, amb el suport dels Mossos d’Esquadra, van confiscar un total 1.679 articles falsificats a la capital de la Noguera en un dispositiu desplegat el cap de setmana passat amb motiu de la festa major, com va avançar SEGRE ahir. El preu de venda de les peces i els articles decomissats és de 623.940 euros. Van denunciar penalment quatre persones per un delicte contra la propietat industrial i han remès el cas al jutjat de guàrdia de Balaguer. Es van confiscar 608 bosses, carteres i motxilles; 232 parells de sabatilles, i 839 peces. Val a recordar que la Guàrdia Civil de Lleida ha desarticulat una important xarxa de top manta a la demarcació.