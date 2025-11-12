INFÀNCIA
La síndica veu “escandalós” el presumpte matrimoni forçat de la nena de 14 anys
La Generalitat actuarà “amb contundència” davant d’aquests casos mentre busquen més indicis per a la causa
La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, va considerar ahir “escandalós” el cas del presumpte matrimoni forçat de la nena de 14 anys venuda per 5.000 euros i cinc botelles de whisky a Mollerussa. Els Mossos d’Esquadra van localitzar la nena pidolant en un supermercat de les Borges Blanques a començaments d’octubre després d’haver desaparegut el gener passat a Corella (Navarra). Cinc persones van ser detingudes pel matrimoni forçat d’aquesta nena. Entre els arrestats hi havia els pares de la menor i els compradors de la nena, localitzats a Mollerussa. L’adolescent va declarar que no es considerava una víctima i els detinguts van quedar en llibertat.
Preguntada ahir, Giménez-Salinas va apuntar que, en el cas dels matrimonis, més enllà de l’edat, s’ha de tenir en compte si la persona “és lliure o no”. En aquest sentit, va assenyalar que l’obligació o la coacció “pot existir a altres edats”.
Mentrestant, la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va avisar ahir que s’actuarà “amb contundència” tant des del punt de vista institucional com policial, sempre que hi hagi indicis de possibles casos com el de la nena de 14 anys. Quan li van preguntar sobre això, no va dubtar a sentenciar que “a Catalunya tot això no es permet” i que hi haurà diligència absoluta “sempre que hi hagi vulneracions de drets humans”. En aquest sentit, i sense voler entrar a l’arxivament judicial del cas, va defensar “la investigació i el treball dels Mossos d’Esquadra”. Per la seua part, la delegada del Govern a Navarra, Alicia Echeverría, va afirmar que l’arxivament del cas de la menor de 14 anys és provisional. “Des de la Guàrdia Civil i Mossos d’Esquadra s’està treballant per presentar al jutge tots els indicis que es considerin suficients per part dels cossos”, va indicar durant una roda de premsa. Sense voler valorar la decisió judicial, Echeverría va remarcar que “en principi l’arxivament és provisional i és perquè el jutge ha considerat que no hi ha prou indicis perquè hi hagi un fet delictiu”.
Després que els Mossos trobessin la nena demanant almoina a les Borges Blanques, va quedar sota la protecció de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència, però ja no està sota la seua tutela.
Fiscalia va acordar protegir-la en un centre abans d’arxivar el cas
La Fiscalia de Menors de Lleida va acordar ingressar en un centre públic la nena suposadament venuda, va informar ahir el fiscal-cap, Jorge Lucía Morlans. No va poder acompanyar la mesura protectora amb una investigació pròpia perquè l’assumpte estava judicialitzat a Tudela, on es va arxivar i, amb això, va quedar sense efecte la protecció. “L’article 773.2 de la llei d’Enjudiciament Criminal prohibeix investigar assumptes que ja estan judicialitzats”, va explicar Lucía. “Correspon al jutjat conèixer els delictes connexos i vinculats als casos.”