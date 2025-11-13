AIGÜES
Agricultura estudia ampliar ajuts a la modernització del canal d’Urgell
El conseller Ordeig diu que proposaran mesures per incloure els no professionals. Han de servir per finançar les obres a les parcel·les, que costaran 400 milions
La conselleria d’Agricultura presentarà “mesures addicionals” perquè els agricultors no professionals del canal d’Urgell (propietaris que no conreen les terres directament o agricultors jubilats que sí que ho fan, entre d’altres) puguin beneficiar-se dels ajuts per moblar les finques. El conseller Òscar Ordeig va avançar ahir que tenen “diferents fórmules” sobre la taula per facilitar aquests ajuts i que les presentaran aviat. Aquesta era una de les principals reclamacions dels regants del canal d’Urgell, ja que els agricultors professionals representen només el 25% dels 17.186 usuaris. L’anunci es farà poc abans de la votació del projecte de modernització del canal, prevista per al 21 de desembre. Les noves “fórmules”, va assenyalar Ordeig, busquen “facilitar” l’accés als ajuts per al moblament de finques, és a dir, la instal·lació del sistema de reg a l’interior dels camps, que en el cas dels agricultors professionals oscil·len entre el 40 per cent i el 70 per cent del cost de la inversió. Al principi, hi poden optar també empreses agràries, explotacions agràries prioritàries, joves agricultors i organitzacions de productors de fruites i hortalisses.
El projecte està valorat en 991 milions d’euros, dels quals els regants hauran de pagar 209 milions. El moblament té un cost estimat d’uns 400 milions més.
JARC rebutja ajornar la votació dels regants
El sindicat agrari JARC es va mostrar ahir contrari a ajornar la votació en assemblea sobre el projecte de modernització, convocada per al 21 de desembre. La seua postura difereix de la d’UP, que dimarts va demanar posposar l’assemblea al segon trimestre del 2026 per sumar suports i replantejar el projecte. En canvi, JARC va assenyalar ahir que considera que cal tirar endavant la modernització del canal com més aviat millor. També va concretar que vetllarà perquè Agricultura faciliti liquiditat i ajuts directes per a inversions. Fonts del sindicat van confirmar que s’està avançant, per exemple, en possibles mesures de l’ICF Agroclima o ajuts per a modernització que s’estan tancant. El sindicat va animar ahir els regants a votar pel sí. Per la seua part, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, es va limitar a dir que la Generalitat fa d’“interlocutor” entre la comunitat de regants i els agricultors, que són els que s’han de posar d’acord. “La part que ens toca és la d’escoltar, ajudar i aclarir”, va expressar.