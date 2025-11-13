Una fuita de gas a la caserna de la Pobla de Segur talla tres hores la C-13
Un dels agents de la Guàrdia Civil va patir marejos a l’inhalar-lo al soterrani
Una fuita de gas a la caserna de la Guàrdia Civil de la Pobla de Segur va obligar aquest dimecres a tallar tres hores la C-13 i a desviar el trànsit en aquesta carretera. També va afectar un dels agents de la Guàrdia Civil per inhalació. L’incident va tenir lloc, segons va avançar Pirineus Digital, prop de les 14.00, mentre operaris treballaven en unes obres a la façana de l’edifici. Aquests treballadors van perforar de forma accidental una canonada i no se’n van adonar fins hores després, ja que, en lloc de dissipar-se a l’aire lliure, el gas va baixar fins al soterrani de la caserna, segons va explicar a SEGRE l’alcalde de la Pobla, Marc Baró.
Un guàrdia civil va accedir al garatge i va acabar marejat després d’inhalar la substància. Els serveis d’emergències van rebre l’avís de la fuita, de petites dimensions, a les 13.49 hores. Al lloc van acudir tres dotacions dels Bombers de la Generalitat. Van tancar la clau de pas i van ventilar les instal·lacions, a causa que el gas es va estendre per la caserna en qüestió de diverses hores. Paral·lelament, la companyia gasística va enviar operaris per ocupar-se dels treballs pertinents, segons Pirineus Digital.
Mentrestant, la carretera C- 13 va romandre tallada durant tres hores, malgrat que això no va provocar gaire afectació al trànsit: els vehicles es van desviar per un pas alternatiu als voltants.
El mes de maig passat, dos fuites de gas diferents detectades amb només 45 minuts de diferència a la ciutat de Lleida van obligar a evacuar el col·legi Francesco Tonucci del barri de Cappont i a tallar el carrer Bisbe Irurita. Els Bombers van rebre l’avís urgent d’un operari de gas natural que alertava d’una fuita de gas a l’escola, que va ser evacuada per prevenció per la direcció del centre i els docents. El col·legi havia alertat manteniment de la Generalitat al percebre olor de gas al pati i en un lavabo ubicat en aquesta zona. En aquell moment només hi havia 65 alumnes al centre, de quart i cinquè de Primària i del servei d’acollida, ja que la resta estaven d’excursió. La zona va ser acordonada