El Govern dobla les ajudes pels allotjaments de temporers durant la temporada de collita
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, fa una valoració positiva de la campanya de la fruita per la recuperació de la producció i els bons preus
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha anunciat un augment significatiu en les ajudes destinades als allotjaments per a temporers que arriben a les comarques de Ponent durant la campanya de la fruita. Segons ha confirmat el conseller Òscar Ordeig, la partida s'ha incrementat de 700.000 euros el 2024 a 1,4 milions d'euros per a aquest 2025, duplicant així els recursos disponibles. Aquesta inversió es destinarà tant a lloguers com a l'habilitació de nous punts d'acollida per als treballadors temporals que participen en la recol·lecció de la fruita.
El conseller Ordeig ha realitzat un balanç positiu de la recent campanya de la fruita a Lleida, que va finalitzar fa poques setmanes. Malgrat les adversitats meteorològiques, amb fins a 15 episodis de pedregades a la zona segons ha assenyalat el mateix conseller, el sector ha experimentat una recuperació notable en la producció, tot i que encara no s'han assolit els nivells màxims històrics. Els preus han estat favorables, un factor clau per a la rendibilitat dels productors lleidatans, que exporten entre el 70% i el 80% de la fruita que produeixen.
Per la seua banda, la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, ha destacat la creació d'un grup de treball específic per abordar els riscos associats a les altes temperatures durant la recol·lecció, una iniciativa que arriba després de la mort d'un temporer a causa d'un cop de calor durant aquest estiu. L'objectiu és trobar un equilibri entre la necessitat de mantenir la producció i garantir condicions de treball segures davant l'augment de les temperatures estivals.
Millores en l'allotjament i acollida de temporers
El conseller d'Agricultura ha subratllat la necessitat d'incrementar progressivament els recursos destinats a l'allotjament dels treballadors temporals. "Cada any cal posar més i més diners per allotjaments de temporers", ha explicat Ordeig, justificant així la decisió de multiplicar per dos l'aportació econòmica per al 2025. Segons el conseller, Lleida ha d'esdevenir un referent no només des de la perspectiva agrària, sinó també en l'àmbit social, considerant l'important flux migratori que es produeix cada temporada amb l'arribada de treballadors en cerca d'ocupació.
Per abordar aquesta situació de forma integral, el Govern ha implicat altres departaments com Treball i Salut, a més de coordinar-se amb ajuntaments i consells comarcals de les zones amb major demanda laboral. Actualment, els allotjaments col·lectius públics a la vegueria de Lleida ofereixen un total de 627 places disponibles per a la campanya agrària, una xifra que, tot i haver augmentat, encara resulta insuficient davant l'elevada demanda.
La delegada del Govern a Lleida ha reconegut la complexitat d'aquesta problemàtica: "Resoldre la qüestió de l'allotjament d'una campanya a una altra no és gens fàcil", ha afirmat Gil, afegint que "a hores d'ara, no tenim la capacitat de procurar allotjament a totes les persones que arriben a Lleida i als pobles fruiters buscant feina". No obstant això, ha insistit en la necessitat de continuar treballant conjuntament entre institucions, sector agrari i entitats socials per avançar en aquesta direcció.
L'alberg de Seròs, una experiència pionera amb resultats positius
Una de les novetats d'aquest 2025 ha estat el funcionament de l'alberg de Seròs, habilitat durant els mesos de maig i setembre. La delegada ha destacat que aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a l'estreta col·laboració entre la Delegació del Govern, el Consell Comarcal del Segrià, la Diputació i l'Ajuntament de Lleida. "Creiem que aquest ha estat un pas endavant important en la gestió de la campanya agrària", ha manifestat Gil.
Els resultats obtinguts durant els dos mesos de funcionament han estat notables: l'alberg ha acollit un total de 69 persones (65 homes i 4 dones), amb 321 pernoctacions registrades. És la primera vegada que el Govern suma un nou alberg als allotjaments inicialment disponibles per a la campanya agrària, establint un precedent que podria ampliar-se en futures temporades.
77 dinamitzadors per millorar la coordinació i l'assistència
El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha implementat una important millora en la gestió de la campanya amb la contractació de 77 dinamitzadors per un període de sis mesos. Aquests professionals han estat subvencionats per treballar amb ajuntaments, consells comarcals i organitzacions agràries, amb l'objectiu de facilitar informació, assistència i coordinació dels treballadors temporers.
Una de les novetats més destacades ha estat que, per primera vegada i a petició d'entitats i administracions locals, aquests dinamitzadors es van començar a incorporar el mes d'abril, abans de l'inici de la campanya. Això ha permès una millor planificació i preparació de les tasques d'acollida. L'import màxim destinat a aquestes subvencions ha estat d'1,7 milions d'euros, evidenciant el compromís del Govern amb la millora de les condicions de la campanya agrària.
Mesures per garantir la convivència i la seguretat ciutadana
La gestió de la campanya també ha inclòs diverses actuacions orientades a mantenir la convivència en municipis que experimenten un important augment de població. Un exemple destacat ha estat Aitona, que ha comptat amb una oficina policial temporal activa de dilluns a divendres entre els mesos de juny i agost, amb un horari ampliat respecte d'altres campanyes fins a les 22.00 hores, facilitant així la interposició de denúncies.
A més, els Mossos d'Esquadra han reforçat el dispositiu mòbil de patrullatge i vigilància al Baix Segre des de finals d'abril fins a setembre, garantint una presència policial continuada en una de les zones amb major concentració de treballadors temporers.