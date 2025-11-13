Jutgen la conductora que va causar la mort de tres motoristes a Alfés
La Fiscalia ha demanat una condemna de sis anys de presó
L’Audiència de Lleida ha jutjat aquest matí la conductora acusada de causar un accident en el qual van morir tres motoristes a la carretera C-12 a Alfés el 22 de setembre del 2022. L’acusada, que només ha respost al seu advocat, ha demanat perdó a les víctimes i als seus familiars i ha afegit que “tant de bo aquell dia no hagués agafat el cotxe”.
Per la seva part, els Mossos d’Esquadra que van elaborar l’atestat han dit que la conductora es va distreure perquè prenia un cafè al volant que havia adquirit minuts abans, va topar contra la vorada de la carretera i va envair el sentit contrari per una falta d’atenció, en una conducta imprudent. També han dit que no hi havia marques de frenada.
La Fiscalia ha sol•licitat una condemna de sis anys de presó i que se li prohibeixi conduir durant nou anys al considerar-la autora de tres delictes d’homicidi per imprudència greu, com va avançar. Una de les famílies de les víctimes, que exerceix l’acusació particular i que està representada per l’advocat Xavier Prats, eleva la petició de pena als nou anys de presó i els 13 anys i mig en la prohibició de conduir.
Per la seva banda, la defensa ha sol•licitat que sigui condemna per tres delictes d’homicidi per imprudència menys greu al pagament d’una multa 900 euros i a la retirada del carnet durant tres mesos. En el sinistre les víctimes mortals van ser un veí de Lleida de 43 anys, una veïna de Lleida de 34 i una veïna de Logronyo de 44.