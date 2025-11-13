Mil habitants i a l’espera de més
La Granja arriba a aquest llindar de població després de nàixer el fill d’una parella originària del poble que ha tornat. Passarà d’elegir set regidors a nou en les municipals del 2027
La Granja d’Escarp ha arribat aquest mes als mil habitants, una fita que contribueix a pujar l’autoestima del poble i que permetrà a l’ajuntament passar dels set regidors que té ara a nou. Els veïns els elegiran en les eleccions municipals del 2027 si es manté aquest cens, una cosa que l’alcalde, Manel Solé, considera “més que segur”. Arribar
al miler de veïns ha estat possible gràcies a un naixement. Es tracta del fill d’una jove parella originària del poble que se’n va anar anys enrere però que ha decidit tornar.
Aquesta família és la protagonista d’aquesta fita, que “simbolitza la continuïtat i vitalitat de la comunitat”, va valorar l’alcalde. La Granja va arribar a tenir més de 2.000 habitants quan tenia obertes les mines de carbó, a la segona meitat del segle XX. En la dècada dels 90 les van començar a tancar i molts habitants van marxar. “En els últims anys hem arribat a tenir 940 habitants i la xifra ha anat creixent fins a arribar a mil”, va assenyalar Solé, que confia que aquesta tendència a l’alça provoqui un efecte crida i hi acudeixin més famílies. “Tenim totes les necessitats cobertes. Al poble hi ha casal de jubilats, escola, guarderia, consultori mèdic, biblioteca i fins i tot gimnàs municipal i entitat bancària”, va remarcar.
L’economia de la Granja se centra en l’agricultura malgrat que, últimament, també s’han focalitzat molts esforços en la promoció del turisme gràcies a la proximitat de l’Aiguabarreig del Segre i el Cinca, la qual cosa atreu nombrosos pescadors. “Això ha permès obrir una casa rural i un petit hostal”, va indicar Solé. D’altra banda, es treballa a desplegar sòl industrial i una consultora porta a terme la distribució de parcel·les per a empreses relacionades amb el primer sector, però també amb el de serveis.
Entitats i associacions estrenen local
L’ajuntament entregarà la setmana que ve les claus del nou local d’entitats a les diferents associacions i col·lectius que s’instal·laran en aquest nou equipament. Aquest espai naix amb la finalitat de promoure la participació, la convivència i el treball col·laboratiu entre les entitats locals, enfortint el teixit associatiu i social que dona vida a aquest municipi, a més de compartir projectes, experiències i valors.
Fórmula excepcional per pagar nòmines
L’ajuntament de la Granja ha pogut pagar les nòmines dels seus treballadors del mes passat, després de contractar una funcionària administrativa C1 de forma excepcional i nomenar-la secretària interventora per abonar-les, va explicar Solé. El consistori ho va fer com a últim recurs, després de constatar que ni el consell ni la Diputació no disposaven de personal per brindar-los un servei d’assistència tècnica (SAT). “Així ho hem pogut resoldre i, ara per ara, els temes urgents els fem amb assessorament extern, a l’espera que tant el consell com la Diputació puguin cedir algun SAT”, va assenyalar l’alcalde. “És una solució puntual per a una situació excepcional”, va afegir.