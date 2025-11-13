MUNICIPIS
Organyà engalana carrers i comerços amb fotos històriques
Pla de promoció turística i comercial
Organyà llueix diverses lones de grans dimensions que incorporen fotografies antigues d’establiments, esdeveniments o carrers. Formen part del projecte de promoció turística i comercial anunciat per l’ajuntament que també inclou la instal·lació de vinils en què es poden veure alguns dels atractius de la localitat. L’alcalde, Celestí Vilà, assegura que la iniciativa ha tingut una molt bona acceptació. “Moltes persones grans han pogut veure amics o els seus pares” a les instantànies, explica. Aquesta proposta pretén millorar la visibilitat i l’atractiu de l’oferta de la localitat, potenciant el paisatge, les activitats a l’aire lliure, la gastronomia i el llegat històric i literari vinculat a les Homilies d’Organyà. També s’han instal·lat diversos vinils amb fotografies dels principals punts d’atracció de visitants. De moment es poden veure una desena de lones i adhesius, però la idea és anar ampliant-los tenint en compte que es preveu col·locar una fotografia de grans dimensions a la majoria d’establiments que havia tingut històricament Organyà, una quarantena. També s’han senyalitzat rutes de senderisme al voltant del municipi a l’aplicació Wikiloc.