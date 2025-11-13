SERVEIS
Tallat el subministrament d'aigua a Bellpuig pel trencament d'una canonada
L'avaria s'ha produït a les 8 del matí i s'afegeix als problemes de terbolesa dels últims dies
Les tasques de reparació del trencament d'una canonada han deixat Bellpuig sense subministrament d'aigua des de les 8 del matí, segons l'ajuntament. El consistori informa que els treballs per solucionar l'avaria podrien allargar-se diverses hores, fins al migdia aproximadament.
El trencament de la canonada s'afegeix als problemes de terbolesa en l'aigua de boca a Bellpuig els últims dies. En aquest sentit, l’alcalde, Jordi Estiarte, va dir ahir que els nivells de terbolesa de l’aigua han millorat notablement i es preveia aixecar en les pròximes hores la restricció al consum humà que ha mantingut des de dilluns passat.
El problema es va originar pel baix cabal d’aigua al canal d’Urgell, que arrossega sediments. Bellpuig té dos dipòsits de 360 m3 cada un, amb capacitat per cobrir a penes mig dia de consum, fet que obliga a potabilitzar a demanda i afecta la qualitat de l’aigua. L’empresa gestora Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (GIACSA) va alertar dilluns que les anàlisis superaven els límits permesos dels valors de terbolesa encara que ahir ja s’havien normalitzat.
Estiarte va recordar que el consistori ha aprovat recentment la construcció d’un dipòsit de 2.000 m² que permetrà garantir el subministrament d’aigua potable durant més de dos dies sense dependre directament del canal. Les obres començaran aviat, amb una inversió de gairebé 1,2 milions. Aquesta actuació “suposarà una millora estructural de la qualitat de l’aigua i del servei”, segons Estiarte, que va afegir que en els propers anys es completarà la renovació del sistema de filtrat.