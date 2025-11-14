Els dos equips de robòtica de la Seu aconsegueixen els prop de 20.000 euros per poder viatjar a la final mundial de Singapur
Les famílies havien impulsat una campanya de finançament
Els dos equips de robòtica de l’escola Albert Vives de la Seu d'Urgell que aniran a final de mes a Singapur com a únics representants de Catalunya a la final mundial de la World Robot Olympiad han aconseguit el finançament suficient per al viatge. Les families dels escolars havien impulsat una campanya per poder costejar els prop de 20.000 euros que calculen que costa fer front a les despeses d’inscripció dels dos equips en la competició i el desplaçament, hotel i part de la manutenció dels menors i l’entrenadora. Les aportacions les han recollit a través de la plataforma de finançament col·lectiu GoFundMe i aquest dijous es va poder donar per tancada amb l'objectiu complert.
Els dos equips de l’Alt Urgell estan formats per quatre alumnes de dotze anys i dos alumnes d’onze anys. L’entrenadora, Mireia Alba, va assegurar ahir que la fita d’aquest any “és una cosa molt excepcional que no podem normalitzar de cap manera”. “Arribar fins aquí ja és tot un repte, però que dos equips del mateix centre participin en la mateixa categoria i siguin els únics de tot Catalunya és extraordinari i no havia passat mai”, va recalcar. “Hi ha moltes hores de feina darrere, fa falta constància, entusiasme, que els participants s’ho creguin i treball en equip”, va acabar.
Els equips són AV Aleix Cas Tocat!, amb Aleix Pujantell, Joan Vilanova i Àneu Algueta, i AV Les Tres Bessones, amb Iune Giró, Berta Garcia i Ainara Pujantell, que aquests dies ultimen els detalls dels seus robots.