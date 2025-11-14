Els parcs, protagonistes del concurs de pintura ràpida
Parcs, tobogans, gronxadors i fonts públiques i ornamentals en entorns verds de la trama urbana. Són els elements que majoritàriament ocupen l’imaginari infantil de Solsona pel que fa a espais públics de joc, segons es desprèn dels dibuixos que han participat en el tercer concurs de Pintura Ràpida infantil de la capital del Solsonès.
Els dibuixos dels nens i nenes estan exposats a la sala del Campanar del Museu de Solsona fins diumenge. Lia Borràs, en la categoria de 3 a 5 anys; Sira Ballespí, en la de 6 a 9 anys, i Lluc Parcerisa i Pol Serral, ex aequo, en el grup de 10 i 11 anys, han estat els guanyadors d’aquesta tercera edició del concurs de pintura ràpida infantil.