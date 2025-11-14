SEGRE

Enxampat a 187 km/h per una carretera de 90 i de nit a Plans de Sió

Els Mossos han denunciat penalment el conductor, un home de 40 anys

La imatge del radar, amb el vehicle infractor que circulava a 187 per l'L-310 a Plans de Sió.

La imatge del radar, amb el vehicle infractor que circulava a 187 per l'L-310 a Plans de Sió.Mossso d'Esquadra

Lluís Serrano
Publicat per
redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dijous el conductor d'un BMW, model Serie 3, per circular a 187 quilòmetres per hora per l'L-310 a Plans de Sió, a Lleida, en un tram limitat a 90 quilòmetres per hora.

L'infractor, un home de 40 anys, va ser enxampat a les 19.40 hores per un radar de velocitat muntat a l'altura del punt quilomètric 10,8 de la carretera.

Els agents van denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit per circular amb una velocitat penalment punible i el denunciat haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking