Enxampat a 187 km/h per una carretera de 90 i de nit a Plans de Sió
Els Mossos han denunciat penalment el conductor, un home de 40 anys
Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dijous el conductor d'un BMW, model Serie 3, per circular a 187 quilòmetres per hora per l'L-310 a Plans de Sió, a Lleida, en un tram limitat a 90 quilòmetres per hora.
L'infractor, un home de 40 anys, va ser enxampat a les 19.40 hores per un radar de velocitat muntat a l'altura del punt quilomètric 10,8 de la carretera.
Els agents van denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit per circular amb una velocitat penalment punible i el denunciat haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.