Una forta ventada danya un centenar de nínxols del cementiri de Vielha i destrossa mobiliari urbà
A Lac Redon, a 2.247 metres d'altura, s'ha registrat una ratxa màxima de 158,4 km/h
La pluja de fang ha tenyit de marró la poca neu que hi ha a les muntanyes
La forta ventada d'aquesta matinada a la Val d'Aran ha deixat nombrosos desperfectes a Vielha. El cementiri de sant Miqueu s'ha emportat la major part dels danys amb un centenar de nínxols afectats i una part del sostre d'una de les parets lateral caigut. El vent ha arrencat o desplaçat molt mobiliari urbà i a la sala poliesportiva ha fet caure vidres de la façana. Per tot, l'alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, ha dit que han tancat tots els espais infantils exteriors i tres carrers. Serrano ha demanat a la ciutadania que compleixi les normes i no es salti les senyalitzacions. La pluja de fang que ha caigut ha deixat imatges sorprenents com la neu de les muntanyes tenyida de marró, com és el cas de la Bonaigua, al Pallars Sobirà.
Les destrosses han estat tant a espais públics com a edificis privats. En algunes cases ha caigut la xemeneia o part del teulat i a zones exteriors han caigut branques d'arbres.
L'alcalde de Vielha ha demanat prudència a la ciutadania i confia que aquest episodi ja estigui remetent. Els danys no han estat solament a Vielha i alguns dels seus nuclis agregats també han registrat desperfectes pel vent.
L'heliport de Vielha ha registrat una ratxa màxima de 77,8 km/h, el Lac Redon a 2.247 m la ratxa màxima registrada ha estat de 158,4 km/h i a la Bonaigua a 2.266 m ha registrat una ratxa de 115,2 km/h.