INICIATIVES
Front comú a l’Alt Urgell per abordar el problema de l’habitatge
La Taula de l’Habitatge de l’Alt Urgell va quedar ahir constituïda per abordar “el difícil repte” del problema de l’habitatge a la comarca. Una quarantena de persones de diferents àmbits, tant públics com privats, es van reunir per marcar les línies a seguir en els propers mesos, tenint en compte les realitats tan diferents en funció si el nucli de població és més o menys a prop d’Andorra i la Cerdanya. La Taula servirà per impulsar projectes, oferir assessorament a ajuntaments petits, així com per atendre consultes de ciutadans en matèria d’ajuts i subvencions o contractes de lloguer, entre altres qüestions.