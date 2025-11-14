TRIBUNALS
Judici a una conductora que va matar tres motoristes “perquè prenia cafè al volant”
La Fiscalia, que sol·licita 6 anys de presó, i acusacions es basen en l’informe dels Mossos, que diuen que hi va haver una imprudència greu per una distracció a Alfés. L’acusada demana perdó a les famílies
Una distracció al volant va segar la vida de tres motoristes –un veí de Lleida de 43 anys, una veïna de Lleida de 34 i una veïna de Logronyo de 44– el 22 de setembre del 2022 a la C-12 a Alfés. Més de tres anys després, la conductora del cotxe que va causar l’accident es va asseure ahir a la banqueta de l’Audiència de Lleida. No anava beguda, ni drogada ni a una velocitat excessiva però la seua “falta d’atenció a la conducció perquè estava prenent un cafè al volant”, segons els Mossos, va causar una tragèdia que “s’hauria pogut evitar”. Pot ser condemnada a fins a nou anys de presó, que és la petició que fa la família d’una de les víctimes. La Fiscalia en sol·licita sis. En canvi, la defensa va sol·licitar una pena mínima.
La vista va començar amb la declaració de l’acusada, d’uns 60 anys, que només va respondre a les preguntes del seu advocat. Va afirmar que “tant de bo no hagués agafat el cotxe. Demano disculpes pel dolor que he causat a les famílies de les víctimes”. Els següents a declarar van ser els dos agents de la Unitat d’Investigació de Trànsit dels Mossos d’Esquadra a Ponent que van elaborar l’informe del sinistre (vegeu el desglossament). Els dos van dir que el sinistre va ser causat per una distracció pel cafè que estava prenent. El cotxe va sortir de la via pel marge dret, va xocar “lleument” contra la vorada, la conductora va perdre el control, va tornar bruscament a la via i va envair el carril contrari, produint-se la col·lisió amb dos de les tres motos que anaven correctament. No hi havia marques de frenada. “Va ser una falta d’atenció a la conducció” i “hi va haver una pèrdua de control total”. Van afegir que si hagués portat les dos mans al volant hauria pogut redreçar correctament el cotxe i la col·lisió “s’hauria pogut evitar”. El motorista que anava primer va afirmar que “em vaig tirar cap al voral per evitar xocar i, per l’intercomunicador, vaig intentar advertir la companya que anava darrere”.
La Fiscalia va sol·licitar una condemna de sis anys de presó per tres delictes d’homicidi per imprudència greu per la seua “conducta extremadament perillosa”. Una de les famílies de les víctimes, representada per l’advocat Xavier Prats, eleva la petició de pena als nou anys “perquè no hi ha justificació al que va passar”. Per la seua part, la defensa va sol·licitar que sigui condemnada per tres delictes d’homicidi per imprudència menys greu, a una multa de 900 euros i tres mesos de retirada del carnet.
Els Mossos d’Esquadra van elaborar un informe en el qual van determinar que l’acusada va adquirir uns deu minuts abans de l’accident un cafè per emportar a l’àrea de servei que hi ha a Alfés –a uns dos quilòmetres del lloc de l’accident– i que, des que el va recollir fins que va arrancar de nou, no va fer cap tipus d’ingesta, segons els enregistraments de les càmeres, com va avançar SEGRE. Al cotxe van trobar un vas de cafè aixafat per la part superior, la qual cosa “es produiria pels dits de la mà de la conductora durant la sortida de via”. La tapa tenia restes de carmí.
A causa de tot això, “va col·lidir amb la vorada amb un dels pneumàtics, perquè no mantenia les dos mans al volant, no tenia visió frontal de la via i de la resta d’usuaris que hi circulaven, i no estava parant cap atenció a la conducció”. D’aquesta forma, segons la Fiscalia, va girar cap a l’esquerra, hi va haver una “sobtada invasió” del carril esquerre i el vehicle de l’acusada “va provocar la col·lisió”. Així, van assenyalar que “va ser una imprudència greu comparable amb la manipulació d’un telèfon”.