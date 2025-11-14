SERVEIS
Lleida té prop de mil quilòmetres de xarxa de fibra òptica
Lleida ja té prop de 1.000 quilòmetres de xarxa de fibra òptica i el 80% dels municipis disposen de connexió a internet d’alta velocitat, segons dades de la Diputació. El vicepresident primer de l’ens provincial, Agustí Jiménez, va destacar a Tremp que l’objectiu és garantir que tots els pobles estiguin connectats, fomentant la igualtat d’oportunitats. Es preveu invertir 35 milions d’euros més en el desplegament. Per una altra banda, la Fundació per a la Investigació i la Innovació va presentar ahir a Tremp la ruta La força de l’aigua, un recorregut científic per les instal·lacions hidroelèctriques del Pirineu disponible a la pàgina web turismecientific.cat.