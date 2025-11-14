TURISME
El Pla d’Urgell estrena senyals amb la llegenda “Som el miracle de l’Oest”
Fondarella és el primer municipi del Pla d’Urgell que estrena una nova cartelleria que es desplegarà a l’entrada de cada localitat de la comarca amb el lema “Som el miracle de l’Oest”, amb referència a l’arribada de l’aigua a través del canal d’Urgell fa més de 150 anys. La iniciativa, impulsada pel consell, inclou articles promocionals de la marca Autèntics, que es poden adquirir omplint un formulari a la pàgina web autentics.cat.