Poda contra incendis als boscos de la Ribera Salada
Per mitigar els efectes del canvi climàtic i adaptar-los a ells
El Consell del Solsonès ha impulsat una actuació d’aclarida forestal en tres punts estratègics de la Ribera Salada, amb l’objectiu de mitigar els efectes del canvi climàtic als boscos i adaptar-los. Els treballs, amb una inversió superior a 130.000 euros, han estat finançats per la direcció general de Canvi Climàtic de la Generalitat, juntament amb els ajuntaments de Castellar de la Ribera i Lladurs, i han comptat amb l’assistència tècnica del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Les actuacions s’han centrat a reduir el risc d’incendi i millorar la resiliència del bosc. Entre les tasques executades destaquen l’aclarida per disminuir la densitat forestal, prioritzant roures i alzines, la poda i l’esbrancat, així com l’eliminació i trituració de restes vegetals per reduir el risc de focs.
A més, el projecte inclou la creació d’uns vuitanta aparcaments al llarg de la Ribera Salada, amb places adaptades, la senyalització de riscos de foc i avingudes, i la instal·lació d’un hidrant contra incendis a la urbanització de Sant Joan, reforçant la seguretat a la zona.
Cal tenir en compte que els incendis forestals són un dels principals riscos naturals a Catalunya, agreujats per l’augment de superfície boscosa i els canvis ambientals.