SALUT
Reclamen més assistència sanitària en pobles de la Ribera del Sió
Alcaldes demanen garantir l’atenció als consultoris mèdics locals. Traslladen les seues reivindicacions a la consellera de Salut en una reunió a Agramunt
Alcaldes de la Ribera del Sió es van reunir ahir amb la consellera de Salut, Olga Pané, per tractar la falta de metges en els últims anys a l’àrea bàsica de salut (ABS) d’Agramunt i abordar com s’hauran d’atendre els consultoris dels pobles petits. L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, va afirmar que, si bé hi ha hagut una millora parcial respecte al 2023 i 2024, l’assistència mèdica en alguns consultoris rurals continua sent limitada. Pané, per la seua part, va declinar fer declaracions després de la reunió amb els edils.
“Hem anat recuperant efectius, però ara hem de reorganitzar-nos per garantir la continuïtat del servei mèdic a tots els pobles”, va explicar Fernàndez. Actualment l’ABS d’Agramunt disposa de cinc metges, quan li corresponen cinc professionals a jornada completa i un a mitja jornada. A finals del 2024 només comptava amb dos facultatius. “Volem assegurar que cap ciutadà no quedi sense atenció, encara que en alguns casos hàgim de prestar el servei de forma diferent”, va afegir l’alcaldessa. Va subratllar el paper essencial d’infermeres i treballadors socials en l’atenció a una població envellida.
Els alcaldes van aprofitar per reiterar les seues reivindicacions, que es remunten a les mobilitzacions del 2023, quan van entregar més de 2.500 firmes per exigir més personal sanitari. Xavier Pintó, alcalde dels Plans de Sió, va reclamar “una classificació similar a la dels municipis grans i va denunciar que “molts veïns han de desplaçar-se entre 10 i 15 quilòmetres sense transport públic per poder visitar el metge”. Dels quatre consultoris d’aquest municipi només un roman obert. És a les Pallargues i el metge hi acudeix una vegada per setmana i el servei es completa amb l’atenció de la infermera. “Demanem poder obrir algun dia més, sobretot per evitar el desplaçament de les persones grans”, va assenyalar Pintó.
Per la seua part, Joan Eroles, alcalde de Puigverd d’Agramunt, va preguntar com es gestionaran els centres de serveis en municipis de menys de 2.000 habitants. A més de reunir-se amb els alcaldes de l’àrea bàsica de salut, la consellera va visitar el CAP d’Agramunt.