La UNED de Cervera inicia el curs amb 635 estudiants i 57 professors
Entrega d’orles als 140 alumnes que han completat els estudis en els darrers tres anys
El centre associat de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) a Cervera ha iniciat el curs acadèmic 2025-2026 amb 635 estudiants i una plantilla de 57 professors que imparten classes els dissabtes al matí, tant de manera presencial com online. La inauguració oficial del curs es va celebrar divendres passat, amb una cerimònia que va reunir estudiants, exalumnes i professors. Van participar també la vicerectora d’Innovació Educativa de l’UNED, Esther López, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, i el director del centre, Joan Puig.
Va impartir la lliçó inaugural la professora Esperança Ramírez, tutora del grau en Llengua i Literatura Espanyoles al centre de la capital de la Segarra. Sota el títol L’eco dels Déus. Mitologia i cultura clàssica en base del pensament occidental, Ramírez va oferir una conferència amena i didàctica que va explorar diversos mites de l’antiguitat, destacant la seua influència en el pensament i la cultura occidentals.
A continuació, es van lliurar diplomes i orles als estudiants que han acabat els estudis en els últims tres cursos. Entre els anys 2022 i 2025, s’han graduat 110 alumnes d’estudis de grau i màster, així com 30 estudiants que van superar el curs d’accés a la universitat. Les titulacions amb més nombre de diplomats van ser Dret, Educació Social, Psicologia, Treball Social, Màster en Formació del Professorat i Màster d’Accés a l’Advocacia i la Procura.
L’oferta formativa de l’UNED a Cervera es compon de 30 graus universitaris, 74 màsters i cursos i proves d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys, un centre d’idiomes a distància que ofereix ensenyament en 15 llengües, programes de doctorat, i cursos d’extensió universitària.
Més de 50 anys de trajectòria
Després de celebrar durant el curs 2023-2024 el 50 aniversari de la presència de l’UNED a Cervera, el centre consolida el seu paper com a referent en educació a distància a la comarca de la Segarra, adaptant-se a les noves necessitats formatives i tecnològiques de la ciutadania de forma totalment flexible.