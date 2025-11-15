SUCCESSOS
Encaputxats saquegen de matinada un bar d’Oliana
Va ocórrer a les 3.00 hores d’ahir
Tres encaputxats van saquejar ahir a la matinada el Bar Jardí d’Oliana. Va ocórrer a les 3.00 hores a l’avinguda Alt Urgell –la travessia de la C-14 que creua la localitat– i els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir els sospitosos.
El robatori amb força es va produir a les 3.00 hores quan tres individus encaputxats i amb guants van rebentar la persiana metàl·lica de l’establiment. Va saltar l’alarma, la qual cosa va despertar els veïns, que van gravar com es produïa el robatori. Els lladres van aconseguir forçar les màquines recreatives i emportar-se la recaptació. Van cometre el robatori en tot just uns minuts.
Per la seua part, l’alcalde, Ricard Pérez, va reclamar ahir la instal·lació de lectors de matrícules a la travessia de la carretera C-14. Per al primer edil, el municipi “és un lloc estratègic” i la instal·lació d’aquests sistemes serviria per “incrementar la seguretat en aquesta població però també als municipis de la resta de la comarca de l’Alt Urgell”. Pérez va recordar que “fa més d’un any” que el consistori treballa per disposar d’aquests mecanismes. “El departament d’Interior ens va assegurar que hi hauria una línia de subvencions per executar el projecte però encara estem esperant”, va lamentar. L’actuació suposaria una inversió de 16.000 euros.
Onada de robatoris
A part de l’assalt de la matinada de divendres en aquest bar, l’ajuntament va explicar que l’últim mes i mig s’han produït tres robatoris similars. “Necessitem més mesures de seguretat de forma urgent perquè els responsables no quedin impunes”, va insistir. Fa menys d’un mes hi va haver un robatori similar en un restaurant d’Agramunt. En aquest cas va ser comès per dos encaputxats, que hi van accedir al trencar una vidriera.