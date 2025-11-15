L’antic local dels jubilats acollirà la nova biblioteca pública
L’ajuntament de Térmens planteja la construcció d’una nova biblioteca pública, ara ubicada al col·legi Alfred Potrony, per entrar a la xarxa pública de la Generalitat. Per això, preveu instal·lar-la l’antic local dels jubilats, a l’edifici de l’ajuntament. L’alcaldessa, Concepció Cañadell, va apuntar que el projecte contempla un pressupost de 250.000 euros. Serà una de les obres que s’inclouran en el PUOSC i compta amb una ajuda de 225.066 euros. “Aquest equipament està molt ben ubicat, en planta baixa i molt accessible per a tothom”, va dir.
La nova biblioteca portarà el nom de Roser Capdevila, presidenta del Jurat d’Honor del Concurs Il·lustrat de Térmens. Va afegir que aquest espai és idoni per ubicar la biblioteca després que l’associació de jubilats es traslladés a la nova seu a l’edifici de La Humanitària.
Cañadell va afegir que, malgrat que l’ajuda del pla d’obres de la Generalitat per adequar aquest espai va ser concedida per al 2027, el consistori avançarà l’obra al primer trimestre del proper any 2026. “Sabem que haurem de finançar les obres amb fons propis o bé recórrer a un préstec, que després serà liquidat amb l’ajuda del PUOSC”, va dir l’alcaldessa.