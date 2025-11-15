L’escola de Ponts s’adapta al repte del canvi climàtic
Divendres s’inauguren les reformes que s’han portat a terme al centre. S’han renovat façanes i climatització per reduir la despesa energètica
L’escola de Ponts inaugurarà divendres vinent l’adaptació del centre al canvi climàtic, amb mesures que permeten tant reduir la despesa en el manteniment de l’equipament com augmentar el confort tèrmic dels alumnes i professors. S’ha invertit més de 233.000 euros en l’edifici i els treballs han permès reduir el consum energètic i s’ha millorat l’aïllament tèrmic, des de les façanes fins a la coberta. L’acte d’inauguració comptarà amb la presència del delegat d’Educació a Lleida, Ruben Mansilla, i altres representants del Govern. L’alcalde de Ponts, Josep Tàpies, va explicar que els treballs també han inclòs la instal·lació d’un ascensor i una rampa per salvar diversos desnivells i facilitar l’accés a alumnes amb dificultats de mobilitat.
Aquesta actuació està lligada a la construcció d’una nova plaça al solar urbà annex al col·legi. Es tracta d’un espai que es convertirà en una plaça més de la localitat, però en horari de classes serà d’ús exclusiu per als alumnes. “L’objectiu és obrir la plaça a la ciutadania i gaudir d’aquesta nova zona verda”, va assenyalar el primer edil de la localitat. Pel que fa a aquests treballs, va afegir que s’han retardat perquè l’empresa concessionària de l’obra va renunciar i es va haver de modificar el projecte. No obstant, la previsió és que a començaments d’any es puguin iniciar les obres, que costaran 100.000 euros.
Les obres de la guarderia es retarden fins a Setmana Santa
Les obres d’adequació a la guarderia El Balú de Ponts, després de tancar al juny la segona planta al detectar problemes estructurals, continuen en curs encara que el consistori creu que és “molt probable” que l’entrada en servei d’aquest equipament es retardi fins a Setmana Santa. Per la seua part, l’alcalde, Josep Tàpies, va explicar que han sorgit complicacions en el forjat que han allargat l’obra. Estava previst que els nens tornessin al centre al gener. L’alberg municipal acull ara la guarderia.