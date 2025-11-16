Arriben nous veïns que revitalitzen Vilaller
El municipi suma deu residents en un any i n’hi ha 40 més en llista d’espera. Bona part va respondre a la crida de l’ajuntament per atreure habitants a través del programa HolaPueblo
Vilaller viu un petit però significatiu repunt demogràfic. L’últim any ha sumat al voltant d’una desena de nous veïns, un creixement que només s’ha vist limitat per la falta d’habitatges disponibles per a lloguer de llarga durada.
Malgrat això, l’alcaldessa, Maria José Erta, es mostra optimista: “La gent veu el poble amb gran potencial, valoren moltes de les coses que tenim aquí. Comptem amb tots els serveis bàsics i un entorn únic.”
El municipi, que ha superat recentment els 550 habitants, manté el contacte amb una llista d’espera de quaranta persones interessades a instal·lar-se a la localitat.
Bona part d’aquest interès es deu a la iniciativa HolaPueblo, un projecte impulsat per la companyia sueca Ikea per combatre la despoblació rural, que es va viralitzar en xarxes socials i va atreure nous pobladors de diferents punts del país.
Entre ells hi ha Rafa Verdú i Jadir Córdoba, procedents d’Alacant. “S’estava fent molt difícil viure a la ciutat, pel turisme i els lloguers abusius. Al visitar Vilaller ens vam enamorar del paisatge, de l’ambient... Sona a clixé, però és la veritat”, explica Jadir. Ell treballa com a fisioterapeuta a la residència de gent gran del Pont de Suert i en un espai municipal del mateix poble. Rafa, ceramista, està instal·lant el seu taller, des del qual espera compatibilitzar encàrrecs per internet amb classes presencials.
Ambdós asseguren sentir-se plenament integrats. “Al venir vam pensar més en el que podíem aportar que en el que anàvem a rebre”, explica Rafa. Participen en l’organització d’actes i festes locals de forma altruista, i agraeixen l’ajuda del consistori en el seu procés de trasllat.
