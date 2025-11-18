La comarca activa un servei de benestar emocional per als joves
La comarca de la Llitera ha posat en marxa un servei de benestar emocional dirigit a joves de 14 a 30 anys. La iniciativa, de caràcter gratuït i amb assistència de caràcter confidencial, ofereix acompanyament psicològic, orientació personal i suport davant de situacions de malestar emocional, segons va informar la institució.
El projecte, que compta amb el suport econòmic de l’IAJ (Institut Aragonès de la Joventut), està gestionat per Abcdari, un centre transdisciplinari especialitzat en aprenentatge, neurodesenvolupament i neuropsicologia.
L’atenció als joves es presta els dimarts i els dijous a la tarda, “alternant entre Binèfar i Tamarit de Llitera per garantir la proximitat” als dos principals nuclis de població de la comarca. Les sessions són presencials i individuals i tenen una durada d’una hora.
Així mateix, l’accés al servei té caràcter confidencial i l’atenció no requereix l’emissió d’informes previs per part dels professionals que assisteixen els usuaris.
Aquests poden concertar les cites a través de WhatsApp al número de telèfon 744 609 534 o al correu electrònic info@abcdari.com.