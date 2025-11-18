Detinguda la propietària d’una joieria de Barcelona per la compravenda d’objectes robats a Cervera
La investigació es va iniciar a començaments del mes de juliol arran d’un incident en el qual un home, que va anar a vendre una joia sostreta, va ser presumptament víctima del robatori del seu telèfon a l’interior d’un dels establiments.
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 22 d’octubre una dona propietària d’una joieria al districte barceloní de l’Eixample com a presumpta responsable per comprar i vendre objectes procedents de robatoris i furts.
En col·laboració amb Inspecció de Treball de la Generalitat i de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), es van intervenir en dos ocasions joies adquirides per la investigada, les quals amagava al seu sostenidor --juntament amb diners en efectiu-- i que revenia a altres joieries, informa la policia catalana en un comunicat aquest dimarts.
Es va poder confirmar que les joies intervingudes procedien d’un robatori amb força en un domicili de Cervera al juny i, en el transcurs de les gestions, també es van dur a terme dos inspeccions administratives als establiments regentats per la investigada a l’agost i octubre, on es va intervenir una màquina per tractar l’apnea del son, a més de més joies sostretes.
Durant aquest estiu hi va haver a Cervera diverses detencions per delictes de robatori. A l’abril van enganxar un lladre robant a l’interior d’un domicili i al maig es van detenir dos homes i dos dones, d’entre 25 i 32 anys, lladres especialitzats en el mètode de la sembra i que van ser arrestats a Cervera després d’intentar fugir d’un control policial.
La investigació va determinar que un dels responsables de l’establiment es trobava a la presó, després de la qual cosa es va poder confirmar l’activitat presumptament delictiva, i el cos va poder establir que des de l’establiment no s’entregava cap tipus de comprovant de venda.