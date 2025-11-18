JUSTÍCIA
Espadaler anuncia un tercer jutjat a Cervera, que negocia amb Madrid
El conseller visita les obres de millora de les instal·lacions, per 1,1 milions
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va visitar ahir les obres dels jutjats de Cervera, on s’inverteixen més d’1,1 milions d’euros, i va reafirmar el compromís de la Generalitat d’impulsar la creació d’un tercer jutjat d’Instrucció –a partir del 2026 es denominaran tribunals d’Instància–. Va destacar que “l’objectiu és avançar cap a una justícia més eficient i propera a la ciutadania, que redueixi els temps d’espera i millori la qualitat del servei públic”.
Espadaler va mantenir una reunió a la Paeria amb l’alcalde, Jan Pomés, i va visitar a més la seu judicial. El conseller va recordar que la Generalitat treballa conjuntament amb el ministeri de Justícia per fer possible la creació de la nova unitat judicial. “Les xifres objectives reclamen una tercera unitat judicial mixta a Cervera, i aquesta és una demanda legítima del municipi”, va afirmar.
Per la seua part, l’alcalde, Jan Pomés, va destacar que “estem molt contents que la Generalitat vingui al territori per escoltar les nostres necessitats i reivindicacions” i va afegir que “treballem amb la Generalitat i amb el Govern central per aconseguir la tercera unitat judicial a Cervera”.
Les obres, en marxa des de l’octubre, s’emmarquen dins del programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics, amb finançament europeu. Amb un pressupost de 1.111.872 euros, es rehabiliten façanes, cobertes i terrasses per millorar l’eficiència energètica.
També s’instal·laran plaques fotovoltaiques i nous sistemes de climatització. Finalment, es milloraran els sistemes de protecció i detecció d’incendis, els equips de videovigilància i la megafonia.
Més reformes a l’interior de l’edifici judicial de cara al 2026
El departament de Justícia destinarà, a més, 48.391,20 euros a una adequació funcional dels jutjats de Cervera que permetrà habilitar un nou espai per a la Fiscalia, ampliar el servei comú de tramitació i renovar els banys de la primera planta de l’edifici. Aquestes obres complementàries es preveu que finalitzin durant el primer trimestre del 2026. Espadaler va destacar que aquestes reformes internes estan vinculades a la posada en marxa d’una tercera unitat judicial.