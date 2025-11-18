Foment desatén l’ordre d’elevar la seguretat a l’eix de la Franja
La falta de pressupostos autonòmics prolonga l’abandó de la carretera A-1239
La conselleria de Foment de la DGA continua sense complir, any i mig després d’haver estat aprovat per unanimitat en la comissió del ram de les Corts d’Aragó, el mandat d’“instal·lar de forma immediata elements de senyalització, abalisament i defensa” al tram de la carretera A-1239 entre Albalat de Cinca i Esplucs “per millorar de forma immediata les condicions de seguretat d’aquesta via” mentre tramita la seua millora.
Aquests elements segueixen sense ser instal·lats any i mig després que les Corts aprovessin, a proposta del PSOE, aquell mandat, tal com resulta visible en la cobertura que la Plataforma Carretera A-1239 va fer de la caminada reivindicativa celebrada fa unes setmanes.
Aquesta carretera, un dels eixos viaris de la Franja que amb els seus 19 quilòmetres entre Albalat i Binèfar enllaça el Baix Cinca amb la Llitera i el corredor de l’A-2 amb els de l’A-22 i l’N-230, ha perdut la meitat del trànsit després de dos dècades d’abandó i deteriorament pel trànsit de més de 300 camions diaris. Avui amb prou feines hi transiten un miler de vehicles, turismes majoritàriament, cada jornada.
A aquest incompliment se’n suma un altre, més recent, d’un mandat del mateix òrgan parlamentari, en aquest cas a proposta d’Aragó Existeix i també per unanimitat de tots els grups, que contenia tres punts: “Dotar d’una partida específica” la “reforma integral” de la via, “licitar el projecte com més aviat millor” i contemplar-hi “dos carrils separats per línies discontínues, vorals laterals, senyalització lateral i millores del dragatge”.
A data d’avui no hi ha notícies d’aquesta licitació, més aviat al contrari. Fonts de Foment van assenyalar ahir que qualsevol possibilitat d’executar els projectes de millora d’aquesta via, que “estan redactats i aprovats”, es troba “a l’espera de tenir dotació pressupostària per iniciar-ne la licitació”. I això, amb un Govern autonòmic que fa des del gener que opera amb el pressupost del 2024 prorrogat i al qual li falten suports parlamentaris per tirar endavant uns nous comptes, no té aparences d’ocórrer a curt ni a mitjà termini.
Les mateixes fonts van assenyalar que al llarg d’aquest any s’ha redactat “el projecte de condicionament d’un segon tram” entre Albalat de Cinca i Esplucs que se suma a un altre d’inicial, que només cobria set dels dinou quilòmetres i que va ser redactat l’any passat. La millora de l’A-1239 va ser inclosa en el Pla General de Carreteres 2013-2024, però faltava el disseny.