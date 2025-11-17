L'alta velocitat Barcelona-Madrid arribarà als 350 km/h i el trajecte es reduirà a menys de dos hores
El ministre Óscar Puente anuncia un pla que inclou una nova connexió entre Lleida i Barcelona sense passar per Tarragona
El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat un pla per incrementar fins els 350 quilòmetres per hora la velocitat dels trens a la xarxa ferroviària espanyola d’alta velocitat -actualment viatgen a 300 km/h–, només comparable a tot el món a les prestacions de la xarxa xinesa. Així ho ha assegurat el ministre aquest dilluns a 'Los Desayunos Informativos d’Europa Press', en el on ha avançant que el pla començarà a la línia Madrid-Barcelona, on ben aviat es començaran a executar les obres de renovació per aconseguir-ho.
Això significa que el trajecte es realitzarà en menys de dos hores, en passar dels 300 quilòmetres per hora actuals els 350 quilòmetres en els que operarà pròximament, gràcies a unes noves travesses aerodinàmiques.
Nova connexió Lleida-Barcelona
Segons el pla anunciat pel ministre Óscar Puente, el projecte també inclou un nou accés a Barcelona des de Lleida a l’estació de La Sagrera, sense haver de passar per Tarragona. "També es donarà compliment a una aspiració que també hi havia en els usuaris d’aquesta línia i a Catalunya, que és que hi hagués una connexió més directa sense passar per Tarragona de l’alta velocitat," ha detallat Puente.
Inversió de 60.000 milions d’euros
El ministre ha obert l’acte assegurant que això marcarà "un nou punt de partida" en el transport a Espanya, esperant una nova inversió de 60.000 milions d’euros en els propers quatre anys, entre trens, carreteres, ports i aeroports. Entre aquesta inversió es troba la introducció d’aquestes travesses aerodinàmiques, que redueix en un 21% la càrrega aerodinàmica que generen els trens al seu pas per les vies i, per tant, impedeix que a aquestes velocitats el balast pugi i impacti contra els baixos dels trens.
"Permet una velocitat un 12% superior amb la mateixa càrrega aerodinàmica i això fa que una velocitat de 330 quilòmetres per hora amb aquesta aerotravessa, en termes reals, equivalgui amb les condicions actuals a una velocitat de 370 quilòmetres per hora si col·loquem aquesta travessa", ha explicat.
El pla inclou una connexió de Madrid Chamartín amb Barcelona, sense passar per Atocha, així com una nova estació d’alta velocitat a Parla, al sud de Madrid, amb l’objectiu que els viatgers puguin anar des d’Andalusia a Barcelona fent un intercanvi en aquesta estació i sense haver d’entrar a la capital.