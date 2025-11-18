El Govern d’Azcón legalitza la planta solar de Costa Food
Avala el parc fotovoltaic encara que l’Inaga ressenya que ja estava construït. Impedeix a l’empresa vendre els excedents bolcant-los a la xarxa elèctrica
La conselleria de Presidència, Economia i Justícia del Govern d’Aragó ha donat el vistiplau a la planta solar construïda pel grup Costa Food per alimentar la seua fàbrica de pinsos de Fraga, d’una mica més d’una hectàrea d’extensió i d’una potència superior a un MW (megawatt, mil quilowatts).
La mateixa resolució per la qual el servei provincial d’Osca avala la legalitat de la instal·lació energètica, construïda sota la modalitat de l’autoconsum, denega l’autorització perquè l’empresa agroalimentària pugui bolcar els excedents de la seua producció a la xarxa elèctrica i percebre’n ingressos.
Aquesta decisió es deu al fet que la normativa estableix que “en cap cas un subjecte consumidor no podrà estar associat de forma simultània a més d’una de les modalitats d’autoconsum” i, segons ressenya, en el Registre Únic d’instal·lacions ja en consta una de tipus solar, sense excedents, que “amplia la ja existent” i “objecte d’aquest expedient”, i que “té la mateixa titularitat”.
A la pràctica, l’expedient legalitza “la instal·lació completa”, que inclou un primer desplegament de 0,45 MW i una ampliació de 0,75 per fer un total d’1,207 MW. Aquella segona fase és per a la que l’empresa demanava ara els permisos, mentre que el primer bloc de potència estava vinculat a la planta d’autoconsum sense excedents.
En aquest sentit, resulta esclaridor l’informe que emet l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) quan Presidència li consulta sobre la procedència d’autoritzar el segon tram de potència: “Les obres de construcció (...) ja estan executades”, assenyala; i, com que l’avaluació ambiental “ha de ser prèvia al desenvolupament” ja que el seu objectiu consisteix a “prevenir els possibles impactes i incorporar mesures correctores”, en aquest cas “no és procedent realitzar cap pronunciament”.
No obstant, afegeix que “es considera que les afeccions produïdes no han estat significatives”, la qual cosa n’avala l’existència.
L’ajuntament de Fraga va atorgar una llicència d’obres per a “la instal·lació completa” a Pinsos Costa, que la va aportar a l’expedient el 30 de juliol d’aquest any 2025. També la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) va atorgar els permisos per construir el parc ampliat.
I com és possible que una instal·lació construïda sense disposar de l’autorització quedi legalitzada? Segons indica la resolució, la llei del Sector Elèctric estableix que l’Administració “únicament podrà denegar l’autorització quan no es compleixin els requisits previstos en la normativa aplicable o quan tingui una incidència negativa en el funcionament del sistema”.
La mateixa resolució de la conselleria de Presidència, Economia i Justícia que denega a Pinsos Costa el permís per bolcar els excedents obre la porta a presentar un recurs d’alçada previ a la via contenciosa administrativa. Fonts de l’empresa van assenyalar que no tenen decidit si l’interposaran.
La fàbrica de Fraga acostuma a deixar d’operar els caps de setmana, la qual cosa genera un important excedent d’energia solar.