Més de 900 persones remen amb la Barca Dragó del Club Cadí Canoë-Kayak
El Club Cadí Canoë-Kayak, amb la col·laboració del Parc Olímpic del Segre, ha portat a terme 92 sessions d’entrenament amb la Barca Dragó, una forma de piragüisme d’origen oriental i amb una tradició mil·lenària que permet fer exercici amb qualsevol tipus d’intensitat. L’entitat ha fet balanç dels primers mesos des que la va estrenar el mes de maig passat. Un total de 902 persones han participat en aquesta proposta inclusiva per atansar l’esport del piragüisme i el club esportiu local als veïns de la comarca de l’Alt Urgell.
El club destaca que es realitza amb una embarcació de deu persones, un factor que “fomenta la integració, la socialització i el treball en equip”.
Entre les entitats que es beneficien d’aquesta iniciativa destaca l’Esplai de la Gent Gran, que realitzen els entrenaments una vegada a la setmana. També hi participen persones de l’Associació Contra el Càncer Alt Urgell, que remen tots els dilluns.
Competició
El Cadí Canoë-Kayak va aconseguir una medalla de bronze en Dragon Boat, amb el grup Sardinetes del Segre, en el transcurs d’una competició organitzada a Badalona amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama.