Pla per impulsar el teixit empresarial i l’ocupació a la Cerdanya
El consell de la Cerdanya i la Generalitat impulsaran un pla de treball per afavorir les empreses i l’emprenedoria a la comarca. Es tracta d’un acord que arriba després de la visita, el cap de setmana passat, del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Es va reunir amb el president del consell comarcal, Isidre Chia, en un encontre en què també va participar el coordinador territorial d’Empresa i Treball a l’Alt Pirineu, Hèctor Ortiz.
Així, l’ens comarcal va destacar després de la reunió de treball les apostes pel reforç de l’economia local, la promoció de la innovació i de nous projectes estratègics, així com el suport als emprenedors i professionals que actuen al territori.
Durant la reunió, consell i Generalitat també van abordar la necessitat de millorar l’ocupació a la comarca amb l’objectiu de generar més oportunitats laborals i consolidar la dinamització econòmica.
La jornada de treball va servir també per compartir diagnòstics, identificar oportunitats i establir línies de col·laboració entre administracions per avançar cap a una Cerdanya més dinàmica, competitiva i cohesionada, posant el focus en la planificació de polítiques que impulsen el desenvolupament econòmic territori.