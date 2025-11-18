Protesta al col·legi de Rosselló per exigir millores en un centre amb nombroses deficiències
Hi estudien 275 alumnes, està pensat per acollir una línia i en l’actualitat n’hi ha dos
La plataforma Rosselló per una Escola Millor i l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola La Rossella es mobilitzen aquest matí a l’entrada del centre per exigir millores. Es tracta d’un edifici dels anys seixanta que presenta nombroses deficiències, sobretot d’espai, ja que hi estudien 275 alumnes, està pensat per acollir una línia i en l’actualitat n’hi ha dos.
Per la seua part, el delegat d’Educació a Lleida, Ruben Mansilla, va indicar que ja hi ha una partida de 500.000 euros per a les primeres millores i que demà dimecres està prevista una reunió amb l’AFA, la direcció del col·legi, els arquitectes i la conselleria per poder introduir les pertinents millores, licitar-lo i executar les obres en un any.
Tanmateix, l’AFA assegura que aquest projecte és insuficient, ja que només preveu l’ampliació del menjador, que s’ha quedat petit per a la quantitat de nens que l’utilitzen, per la qual cosa és necessari fer torns per dinar a partir de les 12.30 hores.
A més, afegeixen que l’escola necessita moltes altres millores i que l’ampliació del menjador ja va ser una promesa que el departament va plantejar l’any passat sense que hi hagi hagut avenços fins ara.