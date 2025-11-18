Un xòfer ebri i sense carnet agafa un cotxe sense permís i xoca contra un magatzem a Mollerussa
La Policia Local el va denunciar per furt i ús de vehicle i dos delictes viaris
La Policia Local de Mollerussa ha denunciat penalment un conductor que dimecres passat va xocar contra un magatzem amb un cotxe del seu company de pis que havia agafat sense permís, es trobava sota els efectes de l’alcohol i no té llicència.
Els fets van tenir lloc la nit de dimecres passat al carrer Crist Rei quan un turisme va xocar contra un immoble. La Policia Local va acudir al lloc al ser alertada per un veí. Els agents van observar que el conductor del vehicle presentava símptomes evidents d’embriaguesa, per la qual cosa va ser traslladat a dependències policials per practicar-li la prova d’alcoholèmia, que va donar un resultat positiu. A més, van comprovar que no tenia carnet.
L’endemà, el propietari del cotxe es va personar a comissaria per informar que el conductor era el seu company de pis i que li havia agafat el vehicle sense el seu consentiment.
Per aquests motius, l’infractor va ser imputat pels delictes de furt i ús de vehicle a motor i per dos delictes vials –conducció sense llicència i alcoholèmia positiva–. D’altra banda, una grua va retirar el vehicle sinistrat