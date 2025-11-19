Andorra i Espanya firmen un conveni per a una nova interconnexió elèctrica
El nou circuit anirà des d’Adrall, a Lleida, fins a la frontera andorrana
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Energètica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, han firmat el conveni internacional entre Andorra i Espanya per a la realització d’una interconnexió elèctrica entre el Principat i Adrall (Lleida).
Segons ha informat el govern andorrà en un comunicat, la firma representa el "pas decisiu" per poder impulsar la infraestructura clau per al futur d’Andorra i per garantir el subministrament elèctric necessari per a la demanda futura. La firma s’ha celebrat en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP30) que se celebra a Belém (Brasil) i, segons Forné, és "especialment simbòlic" que s’avanci amb aquest projecte en la COP30 perquè la futura infraestructura permetrà a Andorra avançar en el seu full de ruta per a la descarbonització del país i la reducció d’emissions de CO2.
Després de la firma, es preveu que el conveni pugui ser aprovat en els "menors terminis possibles" per part de les cambres parlamentària i, posteriorment, s’impulsaran les obres de construcció que preveu l’acord entre Red Eléctrica Española (REE) i Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA).
Des del govern andorrà es recorda que la firma és fruit d’anys de negociacions entre ambdós països, que es van accelerar arran de la reunió bilateral d’alt nivell entre el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, l’any passat, a més de les reunions de Forné amb els seus homòlegs espanyols.
La nova infraestructura permetrà incrementar la capacitat d’intercanvi entre els sistemes elèctrics amb l’objectiu de satisfer, si és necessari, des del sistema elèctric espanyol les demandes creixents del Principat. El conveni preveu la implementació d’un doble circuit a 220kV des d’Adrall fins la frontera amb Andorra, l’ampliació i adequació de la subestació d’Adrall a 220kV, incloent el canvi de configuració i tecnologia de la subestació i la modificació en l’arribada a Adrall de les línies Adrall-Llavrosí 220kV i Adrall-Cercs 220kV. A més, es preveu la construcció d’una estació receptora al riu Runer, per a la recepció de l’energia provinent de la nova interconnexió.
Infraestructura clau
El Govern d’Andorra ha assenyalat que es tracta d’una "infraestructura clau" per al Principat, ja que en els propers 10 anys s’espera un creixement moderat però continu de la demanda de consum d’energia elèctrica, fruit del procés d’electrificació i descarbonització de l’economia andorrana.
D’aquesta forma, el desplegament de plans de descarbonització per impulsar l’electrificació del transport i la renovació dels sistemes de calefacció dels edificis són alguns dels aspectes que faran incrementar la demanda elèctrica i reduir les emissions d’efecte d’hivernacle que genera el país.