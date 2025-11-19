CAÇA
Aran destapa una xarxa de caçadors furtius
Agents de Medi Ambient del Conselh d’Aran i del Grup Antifurtivisme dels Rurals han denunciat sis persones per caça furtiva a la Val d’Aran. Les investigacions van revelar que caçadors locals donaven suport logístic a persones procedents d’altres comunitats per a la caça il·legal de l’isard. Fa dos setmanes, a la Val de Toran, es va interceptar un caçador local i un altre de València després d’abatre un cérvol i una femella d’isard, el trofeu de la qual van intentar ocultar. Ambdós van ser denunciats per caçar sense autorització ni precintes reglamentaris. Dies després, es va detectar dos caçadors locals i dos de Ciudad Real amb dos caps d’isard obtinguts il·legalment. En els operatius es van confiscar peces i armes. Les sancions poden ser de fins a 120.000 euros i la pèrdua de la llicència de caça durant cinc anys.