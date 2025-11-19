HABITATGE
Arrendaments de 10 anys a la borsa de cases rurals
El Consell Executiu va aprovar ahir que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya creï una borsa d’habitatge en municipis rurals i habiliti subvencions per vint milions per rehabilitar un centenar d’equipaments i cases en desús cada any fins al 2029, va explicar la portaveu del Govern i consellera de Territorio, Sílvia Paneque.
Aquests diners finançaran, amb aportacions dels ens locals, la rehabilitació dels immobles, que seran destinats a habitatge habitual o al lloguer a preu “assequible i protegit” durant almenys 10 anys.