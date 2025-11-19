ESQUÍ
Baqueira activa els canons davant l’arribada de fred àrtic i confia a obrir en deu dies
Busca créixer a nivell internacional i treballa per reforçar la seua marca a l’altre costat de l’Atlàntic. L’estació inverteix enguany 10,3 milions, suma 5 pistes i redissenya traçats fins a arribar a 173 km esquiables
L’arribada d’aire molt fred d’origen àrtic ha accelerat els preparatius a Baqueira-Beret, que ahir va encendre els seus canons de neu a l’espera de nevades, amb l’objectiu d’inaugurar la temporada el 29 de novembre, si les condicions ho permeten. “Estem llestos per arrancar en uns deu dies, amb neu natural i produïda”, va assenyalar el director comercial, Xavier Ubeira, durant la presentació de la nova campanya a la Llotja de Lleida.
L’estació lleidatana afronta l’hivern amb optimisme després d’encadenar quatre temporades de rècord, amb prop d’un milió d’esquiadors cada any. Per a aquesta ha invertit 10,3 milions d’euros, que ha destinat a redissenyar algunes de les seues pistes i modernitzar infraestructures. Ha adquirit 14 nous innivadors i dos màquines trepitjaneu amb cabrestant. Així, Baqueira compta ja amb 822 canons cobrint el 58% del domini. Oferirà aquest any 130 quilòmetres de traçats i 173 d’esquiables, amb cinc noves pistes.
En l’àmbit esportiu, Baqueira tornarà a ser escenari de grans cites internacionals com el Freeride World Tour i la Copa d’Europa FIS d’esquí alpí masculí.
L’estació amplia també la seua oferta gastronòmica i de lleure amb la renovació del restaurant de l’Hotel Montarto i la transformació de l’antic Drinkery en la nova Xocolateria Jolonch, a banda de millores tecnològiques en l’aplicació mòbil, que permetrà seguir l’estat de les pistes i planificar rutes en temps real.
Àmbit internacional
D’altra banda, Baqueira busca reforçar la seua marca en l’àmbit internacional. Repeteix participació en l’Indy Pass, un forfet global que dona accés a més de 250 estacions a tot el món, amb especial impacte al mercat nord-americà.
“Estem veient un augment de visitants a Europa que venen dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Volem que Baqueira sigui present en els grans projectes globals de l’esquí”, va apuntar Ubeira, que va avançar contactes per integrar l’estació a un nou passi internacional de més abast.
En l’apartat de preus, el forfet de dia costarà aquest any 71,5 euros –2,5 euros més que la temporada passada–, mentre que el de temporada, 1.350 € –50 € més.
Segons Ubeira, la majoria dels empleats són recurrents i gestionen els seus propis pisos, encara que l’estació ofereix suport logístic als nous i garanteix allotjament en dos hotels per als treballadors d’hostaleria.
A més, Baqueira col·labora amb propietaris per posar-los en contacte amb els empleats temporals i facilitar el lloguer. Segons l’estació, “ningú s’ha quedat mai sense venir a treballar per falta d’allotjament”.