TRIBUNALS
Judicis a l’Audiència per drogues al Pont i Aran
La Fiscalia sol·licita una condemna de set anys de presó per a una dona acusada de traficar amb cocaïna al bar que regentava al Pont de Suert. Està previst que el judici se celebri dijous vinent 27 a l’Audiència de Lleida. Els Mossos van arrestar l’acusada el juliol del 2023. En un primer escorcoll li van trobar 30 embolcalls amb cocaïna, 36 amb heroïna i 2.571 euros. A comissaria, amagada entre la roba, també li van trobar una peça de cocaïna (46 grams). D’altra banda, l’Audiència té previst jutjar el dia 25 una parella acusada de traficar amb drogues a la Val d’Aran. La Fiscalia sol·licita sis anys de presó per a la dona, perquè és reincident, i cinc anys per a l’home. En l’escorcoll del seu domicili van trobar cocaïna i heroïna amb un valor total d’11.340 euros. A banda de la presó, sol·licita una multa de 34.046 euros.