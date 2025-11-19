EDUCACIÓ
Protesta per exigir nova escola a Rosselló i marxa lenta per l’N-230
Gairebé un centenar de pares i alumnes, a més de l’ajuntament, es van manifestar ahir per exigir una escola nova a Rosselló. No només reclamen l’ampliació del menjador, sinó també un nou edifici per acollir els 280 escolars del centre. Amb pancartes d’“Escola nova ja” es van mobilitzar a les 8.50 hores abans de l’entrada a les classes, per visibilitzar el seu descontentament. La presidenta de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), Núria Jordana, va indicar que el mes de gener hi ha prevista una marxa lenta de cotxes per l’N-230 si Educació no adquireix el compromís de fer un nou col·legi. Segons Jordana, hi ha dos grups de barracons des de fa 20 anys.